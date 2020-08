Tous les Nigérians invités à prier 15 minutes pour la paix ce dimanche

Quarante jours de prière pour le Nigéria

« L’objectif est de prier Dieu d’une seule voix afin que sa volonté soit faite au Nigeria. »L’Association chrétienne du Nigeria (CAN), plus grand organisme œcuménique d’Afrique occidentale, qui rassemble plusieurs groupes nationaux comme le Secrétariat catholique, l’Église pentecôtiste et l’Église évangélique, appelle à une grande journée de prière œcuménique pour la paix ce dimanche 23 août. Cette initiative vise à endiguer la nouvelle vague de violence qui ébranle le pays depuis plusieurs mois. Outre les attentats perpétrés par le groupe islamiste Boko Haram, des milices peules se sont formées à l’intérieur du pays pour prendre le contrôle des terres, souvent au détriment de chrétiens. Pour confier le pays à Dieu, toutes les Églises du Nigéria sont invités à observer quinze minutes de prière en communion, ce dimanche.

En parallèle, l’initiative « quarante jours de prières », lancée par la Conférence nationale des évêques catholiques, débutera ce samedi 22 août jusqu’au 30 septembre. « À tous les catholiques, nous demandons d’être en union de prière et de réciter un Notre Père, trois Ave Maria et un Gloire au Père chaque jour après l’Angélus pendant quarante jours, du 22 août 2020 au 30 septembre 2020, la veille de la fête de l’indépendance du Nigeria », ont déclaré les membres de la Conférence des évêques catholiques du Nigeria le 8 août dernier. Début juillet, les évêques européens avaient exhorté la communauté internationale « à utiliser des instruments diplomatiques, politiques et financiers » pour mettre un terme à cette situation qui a causé la mort de près de 6.000 chrétiens depuis 2015.