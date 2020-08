Le remède de sainte Hildegarde pour apaiser cauchemars et terreurs nocturnes

Appelée bétoine, épiaire officinale, ou encore tabac des gardes, la stachys officinalis est une plante herbacée vivace, offrant de petites fleurs roses de juin à septembre et appartenant à la famille de la menthe (Lamiaceae). Utilisée comme antiseptique pour soigner des plaies depuis l’Antiquité, elle prend de l’ampleur au Moyen Âge. Ses nombreuses vertus n’échappèrent pas à sainte Hildegarde de Bingen , cette abbesse bénédictine du XIIsiècle, grande connaisseuse des plantes médicinales . En plus de favoriser la digestion, calmer les maux de tête, dégager les bronches et guérir la toux en usage interne, la bétoine permettrait également de faire de beaux rêves, uniquement en inhalant son léger parfum.

« Qui est habituellement torturé par les mauvais rêves prendra de la bétoine avec soi en allant se coucher et pendant son sommeil, et il remarquera qu’il est moins sujet aux fantasmagories des rêves », écrivait sainte Hildegarde dans son traité Physica. Elle recommande de faire sécher les plantes, de les envelopper dans une fine toile de lin, puis de disposer ce mystérieux oreiller près de la tête du dormeur, afin que la poussière de bétoine apaise le sommeil et chasse mauvais rêves et terreurs nocturnes. Les herbes doivent être changées tous les trois à six mois pour maintenir leur efficacité. Il existe aussi des oreillers garnis de bétoine dans les commerces spécialisés.

