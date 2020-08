Le marathon hors norme de sœur Stéphanie

Ce dimanche 23 août, sœur Stéphanie Baliga, appartenant à la communauté franciscaine de Chicago, va courir le marathon sur un tapis roulant dans le sous-sol du couvent de sa communauté. Une drôle d’idée ? Pas tellement pour cette religieuse sportive et engagée. Outre sa vie de prière et ses actions caritatives, sœur Stéphanie est responsable d’une équipe de coureurs OLA ( Our lady of Angel ) qui participe, chaque année, à des courses pour collecter des fonds pour la Mission de Notre-Dame des Anges, un lieu d’accueil et d’éducation dans un quartier défavorisé de Chicago.

Treadmill marathon day is less than 2 weeks away! Action points:1) Sign up to join Sr. Stephanie and team on Zoom the… Geplaatst door Mission of Our Lady of the Angels op Woensdag 12 augustus 2020

Vers un record du monde ?

Convaincue que le marathon 2020 ne serait pas annulé à cause de la pandémie de Covid-19, elle lance un jour aux membres de l’équipe, sous forme de boutade : « S’il est annulé, je cours un marathon sur le tapis roulant ! ». Et voila que, le 13 juillet 2020, la nouvelle tombe : les organisateurs annoncent l’annulation de la course. « Eh bien, j’assume ! », rigole la sœur, qui est loin d’être une novice en la matière, elle qui fut une vedette de l’athlétisme lorsqu’elle était à l’université et qui avait failli se qualifier pour les essais du marathon olympique. Si son meilleur temps au marathon est de 2 heures et 53 minutes à l’époque, elle avoue néanmoins que sa vie religieuse a pris le dessus et qu’elle ne court plus qu’une à deux fois par semaine. « Aujourd’hui il me faudrait 15 heures pour le faire en extérieur », plaisante-t-elle, pourtant, un peu compétitive, elle ajoute « mais si je cours en dessous de 3h30, je battrai le record du monde du marathon féminin sur tapis roulant ! »

Si pour la photo, la sœur court en habit, pour sa course, elle devra y renoncer. Elle portera un bandana pour se couvrir la tête, un t-shirt de l’équipe OLA, une jupe longue et bien sûr de bonnes chaussures de course. Mais pourquoi donc le courir en intérieur à l’heure du déconfinement ? « Je cours à l’intérieur par solidarité avec toutes les personnes âgées et les personnes confinées chez elles qui sont restées coincées dans leur maison pendant tout ce temps », explique-t-elle au magazine Chicago Catholic.

La course sera retransmise en direct sur YouTube et les gens pourront faire un don à l’équipe avant, pendant et après la course. Et pour que ce ne soit pas trop ennuyeux ni « autocentré », toutes les 15 minutes, des gens interviendront par le biais de Zoom, pour partager des témoignages ou des encouragements. Quant à l’argent récolté, il sera consacré à la mission et à la poursuite de la rénovation de l’ancienne école Our Lady of the Angels. Pari sportif, action caritative et moment partagé, record ou pas, la petite sœur franciscaine a bel et bien déjà gagné !