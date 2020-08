Une chaîne de prière pour soutenir Maria Shahbaz, mariée et convertie de force à l’Islam

C’est une histoire qui rappelle amèrement celle d’Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème en 2009 avant d’être miraculeusement graciée huit ans plus tard au terme d’un procès retentissant. Au Pakistan, pays majoritairement musulman où la charia est encore en vigueur dans plusieurs provinces du pays, les communautés chrétiennes sont régulièrement cibles de violences.

Au mois d’avril dernier, alors qu’elle se rendait à son travail à Faisalabad, dans la province du Pendjab, Maria Shahbaz a été embarquée de force dans une voiture par trois hommes armés, qui se sont enfuis en tirant des coups de feu. Depuis, elle a été forcée de renoncer à sa foi et d’épouser l’un de ses kidnappeurs. Malgré les nombreuses plaintes déposées par sa famille, la Haute cour de Lahore a ordonné le 4 août dernier que Maria Shahbaz continue de vivre aux côtés de l’homme qui l’a enlevée. Celui-ci a en effet réussi à produire une déclaration indiquant que la jeune fille avait « volontairement » quitté le domicile de ses parents. Il soutient également qu’elle est âgée de 19 ans, alors que des documents officiels de l’Église et de son école prouvent qu’elle n’en a que 14.

« Nous voulons une intervention judiciaire rapide et impartiale »

Face à la relative indifférence que suscite le cas de Maria Shahbaz au niveau international, Mgr Jacob Muricken, évêque auxiliaire de Palai, dans l’État du Kerala, au sud de l’Inde, a créé un site Internet afin de réclamer sa libération. « Nous partageons sa douleur, nous voulons une intervention judiciaire rapide et impartiale, et nous prions pour que le monde entier s’unisse pour toujours contre de tels verdicts qui vont incontestablement à l’encontre de la conscience collective de l’humanité », est-il écrit en préambule du site. Pour soutenir Maria Shahbaz, plusieurs actions sont proposées : « offrir 14 saintes messes », « offrir 14 chapelets », « aider davantage 14 personnes qui sont dans le besoin »… 14, un chiffre qui fait référence à l’âge de Maria Shahbaz.

S’appuyant sur le cas d’Asia Bibi, les soutiens de Maria Shahbaz conservent l’espoir que la jeune fille soit libérée un jour. Maintenant que la Haute Cour de Lahore a rejeté leur requête, ils peuvent toujours porter l’affaire devant la Cour suprême du Pakistan. D’après le Mouvement pour la Solidarité et la Paix, une organisation de défense des droits de l’Homme dans le pays, environ 1.000 femmes et filles chrétiennes et hindoues sont enlevées chaque année au Pakistan.