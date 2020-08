L’incroyable talent de ce jeune Nigérian de 13 ans

Kareem Waris est un jeune artiste nigérian qui s’est fait connaître pour la première fois dans une courte vidéo de la BBC en 2018. Dans ce reportage, on peut découvrir le jeune homme de 11 ans qui est capable de capturer ce qu’il voit dans la vie quotidienne avec la même précision qu’une photo. Mais ce qui rend son travail si extraordinaire ce n’est pas seulement les détails incroyables, ce sont les questions que le jeune garçon veut mettre en lumière et qu’il sait parfaitement exprimer.

C’est ainsi qu’il décrit l’une de ses œuvres préféré, « le pain quotidien ». L’œuvre représente un enfant qui se nourrit à la cuillère. Il est couvert de sueur et de larmes. Pour le jeune artiste, il s’agit de son meilleur travail en raison du titre et de l’inspiration qui le sous-tend. L’œuvre dépeint le dur labeur de la famille avant que tous ne s’assoient pour prendre un repas. « Tout le monde lutte et transpire pour survivre », assure-t-il. Un témoignage touchant que l’artiste transcende par l’art. Désormais professionnel, certains voient en lui le prochain Michel-Ange.