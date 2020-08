Déprimé ? Essayez les remèdes spirituels de ce grand saint

1 La musique religieuse

Faites usage des hymnes et des chants spirituels; ils ont souvent frustré le Malin dans ses opérations, comme c’était le cas lorsque l’esprit malfaisant qui possédait Saul fut chassé par la musique et les psalmodies.

Il est souvent difficile se sortir seul d’une période de déprime et de tristesse. Hormis chercher un avis médical quand cela est nécessaire, parfois, tout ce dont nous avons besoin, ce sont des conseils avisés de personnes ayant connu ou côtoyé de près une telle situation. Saint François de Sales a longuement évoqué la question de la dépression dans son. Pour y faire face et combattre ce mal, il propose de nombreux remèdes spécifiques.

Son premier conseil est de faire honneur aux hymnes et autres chants spirituels qui ont souvent, par le passé, contrecarré les plans du Malin. « Chanter, c’est prier deux fois », disait saint Augustin. Alors n’hésitez-pas à donner de la voix pour le Seigneur, votre âme n’en sera que plus légère. Ecouter de la musique sacrée est aussi une belle manière d’apaiser ses pensées et de se tourner vers le Seigneur.

2 Avoir des activités

Il est aussi bon de s’occuper avec du travail externe, et ceci avec autant de variété qui nous permettra de distraire notre esprit de la raison qui l’oppresse, et de le raviver et lui rendre la gaieté, puisque la dépression nous laisse sec et froid.

Avoir des activités, qu’elles soient professionnelles, culturelles, sportives ou sociales, permet de se distraire et d’arrêter de ruminer ses problèmes.

3 Prier Jésus crucifié

Faites usage d’actes de ferveur externe, même s’ils sont fades à ce moment là; étreignez votre crucifix contre votre cœur, embrassez les pieds et les mains de votre Seigneur, tournez les mains et les yeux vers le ciel, et exprimez à Dieu votre confiance et votre amour: “Mon bien-aimé est à moi, et moi à Lui. Un paquet de myrrhe est mon bien-aimé, Il reposera sur mon sein. Mes yeux ont longuement désiré ta Parole, Ô quand me consoleras-tu ! Ô Jésus, soit mon sauveur et mon âme vivra. Qui pourrait me séparer de l’amour du Christ ?”

Saint François de Sales recommande de prier fréquemment Jésus crucifié, et ce de manière démonstrative. Il a souffert pour le salut de l’humanité, Il sait nos douleurs, nos peines et nos difficultés, Il est à même de nous comprendre.

4 Se confier

Dévoilez vos sentiments, vos pensées et vos manques qui sont le résultat de votre dépression à votre confesseur ou directeur, en toute humilité et fidélité; recherchez la société de personnes spirituelles, et fréquentez la autant que possible tant que vous souffrez.

Se confier, accepter de s’ouvrir à son confesseur ou son accompagnateur spirituel permet parfois de poser un regard neuf sur sa vie, sur une situation donnée, et d’envisager de nouvelles solutions et perspectives.

Saint François de Sales invite surtout à lutter contre l’humeur morose et à ne pas se résigner à subir les idées noires. Offrir sa souffrance et la joindre à celle de Jésus est une manière de lutter contre la dépression. Dieu désire la paix des âmes et si nous nous tournons vers lui et lui demandons de l’aide, Il ne nous abandonnera pas.