N’allez pas seul au Paradis

« Un bon chrétien veut que ses proches partagent la joie du royaume éternel avec lui. »

Il peut être tentant, parfois, de garder le paradis pour soi. De se satisfaire d’avancer seul sur le chemin de la vertu et de perfectionner sa vie de prière à la seule force de sa conviction. Toutefois, Jésus ne souhaitait pas que les chrétiens soient des saints isolés les uns des autres. Il a même demandé à ses apôtres : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » ( Mc 16, 15 ).

Pour les catholiques, le paradis est le lieu d’une grande « célébration », où chacun retrouve ceux qu’il a aimés, sa famille, ses amis, partageant la gloire et la joie de la vision béatifique, c’est-à-dire le bonheur absolu qui découle de la rencontre avec Dieu. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les fidèles doivent faire tout leur possible pour emmener les autres avec eux sur le chemin du paradis. Un bon chrétien veut que ses proches partagent la joie du royaume éternel avec lui. Il ne veut pas être seul à en profiter.

Au début du XXe siècle, le prêtre américain François-Xavier Lasance exprimait cette idée dans son ouvrage, My Prayer Book :

« N’allez pas au paradis seul ! Emmenez quelqu’un avec vous. Mères, emmenez vos enfants avec vous. Priez tant que vous avez encore du souffle. Ne désespérez jamais, et n’abandonnez jamais l’espoir que vos proches, peu importe leurs égarements, se tiendront un jour avec vous devant le grand trône blanc.

Même si les amis et la famille peuvent parfois décevoir ou ne pas comprendre ce en quoi les catholiques croient, chacun doit faire son possible pour « les mener au paradis » par la prière et le jeûne. »