Il choisit son frère trisomique comme témoin de mariage et s’émeut aux larmes

C’est une belle leçon d’amour fraternel et d’acceptation de la différence que donnent Will Claussen et son frère, Henry Doe, porteur de trisomie 21. Tout juste fiancé, Will Claussen a décidé de demander à son frère d’être son témoin de mariage. Pour marquer le coup, il a décidé d’enterrer dans le jardin de sa maison d’Hackensack, dans le Minnesota (États-Unis) une bouteille contenant un message un peu particulier à l’intention de son jeune frère, Henry Joe.

« Salut Joe, tu es déjà le meilleur frère et le meilleur ami. Es-tu d’accord pour être mon témoin de mariage ? » Si Will pouvait imaginer que son petit frère serait content, il ne se doutait certainement pas qu’il susciterait un si grand moment d’émotion familial : à peine le mot lu, Henry Doe saute au cou de son frère pour l’embrasser. Un moment touchant, d’une profonde humanité, que n’a pas manqué de filmer la fiancée du futur marié !