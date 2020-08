Voici les trois noms de rue les plus donnés en France

Les trois noms de rue les plus courants par pays d’Europe : pic.twitter.com/607rPQ6QvO — Olivier Varlan (@VarlanOlivier) August 8, 2020

Rue des Ormes, boulevard Jean Moulin, avenue d’Avignon, impasse de la mer… Qu’ils soient poétiques, historiques ou simplement factuels, les noms des rues rythment le quotidien de chacun. Passionné par ces odonymes, Jakub Marian, un jeune homme tchèque qui se présente comme « linguiste, informaticien, graphiste et musicien », s’est amusé à réaliser sur son site internet dédié aux cartes une étude avec les trois noms de rue les plus courants dans chaque pays d’Europe. Vous pensiez à De Gaulle, Jaurès ou Gambetta pour la France ? Que nenni ! En France, les noms de rues les plus courants sont Rue de l’église, place de l’église et Grande rue ! C’est ce qu’on appelle « remettre l’église au milieu du village » !