LIFE, ces quatre piliers du mariage à faire connaître pour lutter contre les violences conjugales

Liberté, Indissolubilité, Fidélité et Enfants (fécondité), quatre mots qui forment le bel acronyme LIFE. Les quatre piliers du mariage chrétien, fondés sur l’Alliance de Dieu avec son peuple, sur l’union du Christ et de son Église. Quatre notions fondamentales à promouvoir afin de faire connaître le sens et la valeur du mariage.

« Chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même » (Eph 5, 33) nous dit saint Paul. Une exhortation qui est plus que jamais d’actualité au vu du rapport glaçant rendu par le ministère de l’Intérieur sur les victimes de violences conjugales. Il est en effet fait état de 146 femmes et de 27 hommes tués en 2019 par leur conjoint ou ex-conjoint, soit 24 victimes de plus qu’en 2018. S’y ajoutent 25 enfants victimes en 2019 (contre 21 en 2018). Pour Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et Embrun, il est urgent de promouvoir la famille, le mariage et ses quatre piliers, et de renforcer la préparation au sacrement, afin de lutter contre de telles atrocités.

Le premier pilier réside dans la liberté du consentement : l’amour n’est possible que dans le respect de la liberté de chacun. C’est pourquoi l’engagement dans le mariage doit se faire « librement et sans contrainte ». Les second et troisième piliers sont l’indissolubilité du lien et la fidélité : l’amour conjugal « vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l’union en une seule chair, conduit à ne faire qu’un cœur et qu’une âme », explique le Catéchisme de l’Église catholique. Raison pour laquelle « il exige l’indissolubilité et la fidélité dans la donation réciproque définitive » des époux. Quatrième pilier, la fécondité, à travers l’accueil des enfants et l’ouverture aux autres.