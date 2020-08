À quel âge les jeunes quittent-ils le nid familial ?

« L’homme quittera son père et sa mère » ( Gn 2, 24 ) dit la Bible, mais elle ne précise pas à quel âge ! L’ enquête Eurostat publiée le 12 août dernier révèle de grands écarts entre les pays du nord et du sud de l’Europe. Ce sont les Scandinaves et les Luxembourgeois qui quittent le plus tôt le nid familial : à 18 ans en Suède, 20 ans au Luxembourg, 21 ans au Danemark et 22 ans en Finlande. En revanche, les jeunes italiens, slovaques et croates, à l’image du Tanguy décrit dans le film d’Étienne Chatiliez (2001), demeurent respectivement chez leurs parents jusqu’à l’âge de 30, 31 et 32 ans. Des divergences certes culturelles mais qui ont également un lien étroit avec l’accès à l’emploi. En effet, le taux de chômage des moins de 25 ans s’élève par exemple à 23,7% en Croatie tandis qu’il est à 12% au Danemark. Une tranche d’âge particulièrement vulnérable, pour laquelle le pape François avait appelé à prier lors du synode des jeunes en 2018.

Prière du Pape François pour les jeunes :

Seigneur Jésus,

ton Église qui chemine vers le synode

Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.

Nous te prions pour qu’avec courage

ils prennent en main leur vie,

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. Aide-les à répondre,

accompagnés par des guides sages et généreux,

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,

pour qu’ils réalisent leur projet de vie

et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves

et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Amen.