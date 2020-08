Frère Étienne, le rappeur des dominicains

« Va, je t’envoie ! Par ma grâce, parle de moi ! Je vais te donner la foi ! Je te guide, je suis avec toi ! » Tout sourire, en rythme et maniant le rime avec brio, frère Étienne, dominicain de la province de Toulouse, n’a eu besoin que d’une enceinte, d’un micro et d’un carnet de partitions pour susciter l’engouement sur les réseaux sociaux.

Quand le rap se fait prophétique… Quand le rap se fait prophétique… Geplaatst door PRAEDICATIO – DOMINICAINS op Zondag 9 augustus 2020

Dans cette vidéo relayée par le compte « Praedicatio » à destination des étudiants et des jeunes professionnels, il interprète avec talent un morceau inspiré presque littéralement du livre de Jérémie et dont le rythme n’est pas sans rappeler le célèbre tube « Garçon » de Koxie. En moins de dix jours, le frère Étienne comptabilise déjà plus de 1.100 partages et presque 70.000 vues. Un joli score, quand on sait que la chanson est inspirée d’un texte écrit il y a près de 2.600 ans !