Contemplation pour débutants : comment apaiser vos pensées ?

La contemplation est une forme de prière chrétienne qui a pour but de faire aimer encore plus profondément le Dieu vivant. Le Catéchisme de l’Église Catholique (CCC 2724) la définie ainsi :

Toutefois, ce type de prière est souvent gêné par des distractions et pensées parasites. Il peut être difficile de contempler lorsque des pensées arbitraires ne cessent de nous envahir.

Une façon d’apaiser vos pensées est de suivre l’exemple de saint Ignace de Loyola dont le simple conseil peut nous mettre en présence de Dieu (Exercice spirituel 75) :

Avant de commencer, je me tiendrai debout le temps de réciter le Notre Père, à un ou deux pas de l’endroit où je dois méditer, l’esprit élevé vers le ciel, et en considérant comment Dieu, Notre Seigneur, me regarde; puis je me prosternerai en m’humiliant devant lui.