Notre-Dame du Perpétuel Secours, bien plus qu’une icône

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Si on devait énumérer les icônes les plus importantes de la Vierge Marie , Notre-Dame du Perpétuel Secours serait certainement parmi les plus célèbres et les plus vénérées. Élément suffisamment rare pour être souligné, son culte franchit même les frontières de diverses Églises chrétiennes. Pourquoi attire-t-elle depuis des siècles tous ceux qui se tournent vers la Mère de Dieu dans leurs prières ?

Il n’est pas facile d’établir son histoire exacte. Les chercheurs ne savent pas la dater précisément. Certains la situent au tournant des Xe et XIe siècles, d’autres à la fin du Moyen Âge. Cependant, on peut certainement dire qu’il s’agit – d’après l’apparence du tableau – d’une icône inscrite dans les traditions byzantines et grecques. Elle fait partie des hodegetria, c’est-à-dire des icônes représentant la Mère de Dieu tenant dans ses bras le Christ enfant.

Lire aussi : Que signifient les gestes des mains dans les icônes ?

L’icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours se trouvait probablement à l’origine dans le monastère grec de Keras Kardiotissas en Crète, où la fête de la Nativité de la Mère de Dieu (8 septembre) était particulièrement vénérée. En revanche, on ne sait pas avec certitude comment l’icône s’est retrouvée entre les mains d’un marchand romain à la fin du XVe siècle. Il est possible qu’elle ait été tout simplement volée. En tout cas, le tableau est resté dans la maison de ce marchand romain pendant plusieurs années jusqu’en 1499 où on la retrouve dans l’église Saint-Mathieu à Rome située Via Merulana. Selon les annales de cette église, c’est grâce à la demande à son père – le fameux marchand – de sa petite fille de six ans. Elle aurait entendu dans un rêve Marie lui dire qu’il fallait transporter l’icône vers l’église Saint-Mathieu à Rome.

Découvrez la belle symbolique de l’icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours :