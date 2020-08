Le pape François se rendra-t-il bientôt à Lourdes ?

Ce n’est pas la première fois qu’une visite du pape François en France est évoquée. Rappelant que le souverain pontife a déjà déclaré « qu’il voulait venir en France », le cardinal Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a confié dans un entretien à La Croix en marge de son déplacement à Lourdes (Hautes-Pyrénées), que l’ « on peut – et on doit !- espérer que le pape François vienne en France ».

« Il a été à Fatima (Portugal) en mai 2017 pour le centenaire des apparitions et ce serait vraiment un grand événement pour toute l’Église si le pape François venait en visite à Lourdes », a-t-il détaillé. Un geste qui serait d’autant plus fort que le sanctuaire de Lourdes se retrouve aujourd’hui en grande difficulté. En raison de la pandémie de Covid-19, 95% des pèlerinages ont été annulés. Le sanctuaire marial prévoit d’ores et déjà 8 millions d’euros de perte. Lors d’une visioconférence de presse fin juin Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur de Lourdes, avait ainsi déclaré : « C’est une situation hors normes. Jamais le sanctuaire n’a été opposé à une difficulté de cet ordre-là ».