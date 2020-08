Le pape François et les malades : 12 rencontres inoubliables

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Découvrez en images douze rencontres émouvantes du pape François avec les malades

Homme au visage difforme, adolescent en phase terminale… Le pape François semble éprouver une tendresse particulière pour les plus fragiles, ceux qui semblent moins aimables, éprouvés par la vie. Durant son pontificat, les gestes d’affection envers les plus fragiles se sont multipliés à travers caresses, bénédictions, lettres, prières… C’est cette culture de la rencontre, de la solidarité et de l’accueil que prône avec insistance le successeur de Pierre depuis le début de son pontificat. Voici douze de ces rencontres emblématiques.