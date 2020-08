À quelle fréquence Jésus priait-il ?

Le

évoque ainsi le double mystère de la prière de Jésus formée par son éducation parmi les hommes mais aussi par la part divine en lui.

Le Fils de Dieu devenu Fils de la Vierge a appris à prier selon son cœur d’homme. Il a appris les formules de prière de sa mère, qui conservait et méditait dans son cœur toutes les “grandes choses” faites par le Tout-Puissant. Il l’apprend dans les mots et les rythmes de la prière de son peuple, à la synagogue de Nazareth et au Temple. ( CCC 2599 )

Pour chaque chrétien, Jésus est un modèle de prière. Non seulement sa vie en a été remplie, mais il priait délibérément et à des moments précis dans la journée.

Ainsi si « toute sa vie est une prière car il est en constante communion d’amour avec le Père » (Compendium 542), Jésus priait à la synagogue et au Temple, ce qui correspond à une ancienne pratique juive qui consiste à prier au moins trois fois par jour. Il est probable que Jésus connaissait cette pratique et l’exerçait.

On retrouve également souvent Jésus en prière avant un événement majeur ou de prendre une décision importante.

Jésus prie avant les moments décisifs de sa mission : avant que le père témoigne de lui lors de son baptême et de sa Transfiguration, et avant d’accomplir par sa Passion le Dessein d’amour du Père. Il prie aussi avant les moments décisifs qui vont engager la mission de ses Apôtres : avant de choisir et d’appeler les Douze, avant que Pierre le confesse comme “Christ de Dieu” et afin que la foi du chef des Apôtres ne défaille pas dans la tentation. La prière de Jésus avant les événements du salut que le Père lui demande d’accomplir est une remise, humble et confiante, de sa volonté humaine à la volonté aimante du père. (CCC 2600)