Le livre qui va faire de vos vacances une grâce…

Fleur Nabert : Il y a l’avenir, qui fait peur avec ses nombreuses incertitudes. Et il y a le présent, et son immobilité partiellement imposée. Or nous n’habitons que dans le présent. Si les contraintes sanitaires pour prévenir la pandémie sont de plus en plus difficile à vivre, je crois que nous pressentons aussi que se s’y cache peut-être la chance d’une grâce spirituelle. Limiter nos déplacements et nos activités sociales est très inhabituel et les heures s’égrènent étrangement. Mais c’est aussi l’occasion de découvrir un temps au calme où peuvent se vivre des chemins intérieurs. Pour cela il faut trouver le bon guide. «

Osez entrer dans la vie éternelle

» de Pierre-Marie Varennes n’est pas qu’un livre. C’est un parcours, initiatique au meilleur sens du terme. Un parcours qui part d’un monde fini et qui débouche sur un univers infini, sublime, et libre ! Il nous fait voyager spirituellement à la recherche de notre raison d’être.

Vous voulez dire que ce livre peut nous faire passer de la distanciation sociales imposée à la retraite choisie ?

Le coup de génie de la Providence est que ce livre vous propose de faire une authentique retraite spirituelle totalement appropriée à notre étrange contexte sanitaire. Du début à la fin, on est guidé par l’auteur, pour faire de cette période non pas une occasion de stress mais un chemin d’élévation spirituelle. Il suffit de réserver dans son emploi du temps, de sanctuariser pourrait-on dire, une heure par jour pendant sept jours. Même en vacances avec des enfants et son conjoint, il est possible de trouver, en relais, une heure. Je l’ai fait avec trois enfants en bas âge pendant le confinement ! Après, on est pris en main pour marcher au milieu de multiples trésors : de splendides œuvres d’art à contempler, de magnifiques musiques propre à laisser véritablement l’âme s’évader, des méditations extraordinaires à faire éclore au plus profond de soi. Et cette heure d’une infinie qualité changera tout : Patience, paix, profondeur, viendront transfigurer le confinement.

Pierre-Marie Varennes évoque les « fins dernières », un sujet de méditation pour ce temps d’épreuve qui nous interroge profondément…

Autrefois, la prédication chrétienne de conversion et de mission était en effet centrée sur « les fins dernières ». On démontrait la vanité de la vie terrestre dans la perspective de la mort et du Jugement dernier. On interpellait les gens en leur disant : « Souviens-toi que tu es mortel ! » Et cela portait du fruit. Beaucoup se convertissaient et changeaient de vie. Aujourd’hui, on ne parle plus de la mort et des perspectives eschatologiques, on se divertit pour ne plus y penser. Pierre-Marie Varennes propose clairement d’y revenir, rejoint par l’actualité tristement émaillée de tous les deuils générés par le Covid-19 qui nous interpellent. Mais pas en remettant au goût du jour une « prédication de la peur ». Au contraire, en proposant une prédication de la joie et du bonheur. Et comme nous en avons besoin en ces jours singulier ! En fait, le propos de ce livre étonnant, n’est pas de nous dire : « Souviens-toi que tu es mortel ! », mais : « Souviens-toi que tu es éternel ! ». Et cela change tout.

Alors la mort ne serait plus redoutable ?

Depuis la chute originelle, la mort est devenue un accident de la vie. Et un accident grave, à bien des égards terrifiant. Cependant, selon la belle formule de Pierre-Marie Varennes, « la mort n’est pas un accident mortel ». Il écrit encore : « Quand nous pensons au sens ultime de notre existence, il y toujours un arbre qui nous cache la forêt. Cet arbre, c’est notre mort inéluctable. De fait, la perspective de notre mort nous empêche de voir le fait grandiose et définitif que Dieu nous a créés éternels. (…) Ce n’est pas parce que l’être humain est devenu mortel qu’il a cessé d’être promis à l’éternité. Nous sommes des vivants pour toujours et notre vie, rien ni personne ne pourra y mettre fin. C’est donc bien d’abord dans la perspective certaine que notre existence est éternelle que nous devrions savoir vivre… et savoir mourir. »

La beauté pourrait sauver cette période singulière de la pandémie ?

Le livre aboutit à cette sublime perspective : « Le dessein créateur de Dieu est que notre vie ne connaisse pas de fin et donc qu’après notre pèlerinage terrestre, elle se poursuive à jamais en étant adoptée par amour au sein même de la Vie divine, pour notre bonheur incommensurable. (…) En la parousie du Christ Jésus, la vérité de la Création sera manifestée et nous pourrons rendre grâce, éternellement, pour la suprême beauté de notre raison d’être. » Ce livre contient toutes les beautés visibles et invisibles pour contrer l’ennui, le stress, le vide, l’impatience ou la solitude et faire de ce post-confinement un chemin à la découverte du trésor de notre éternité !

