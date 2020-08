Sans complexe, ils sont missionnaires jusque sur la plage

« Les gens ont du temps, ils sont en vacances et beaucoup écoutent volontiers. Il y a peu de refus virulents. »

« C’est Dinard, c’est l’été, c’est les vacances. Ils témoignent avec simplicité de ce qu’ils vivent. Ils font de très belles rencontres mais ils traversent aussi des moments difficiles où les gens les envoient balader ». Le père Bertrand du Rusquec, 34 ans, s’occupe de la Mission Plage à Dinard, organisée par la communauté de l’Emmanuel et la paroisse Notre-Dame d’Émeraude. Durant deux semaines, soit du 31 juillet au 14 août 2020, des jeunes de toute la France se rendent disponibles pour aller à la rencontre des touristes pour échanger et témoigner de leur joie d’être chrétiens. Les jeunes missionnaires découvrent d’abord le b.a.-ba de la mission grâce à deux jours de formation, et durant la semaine, en parallèle de la mission, ils vivent des temps de détente car tout de même, c’est les vacances.

Tantôt sur la plage pour une louange matinale, tantôt dans l’église paroissiale pour une veillée de prière, tantôt au marché ou au détour d’un barbecue, les idées et les lieux ne manquent pas pour partager ce qu’ils ont au fond de leur cœur. « Il y a de tout », explique le prêtre. « Les gens ont du temps, ils sont en vacances et beaucoup écoutent volontiers. Il y a peu de refus virulents ». Il reçoit de nombreux mails et plusieurs personnes lui ont déjà confié avoir été touchées par une rencontre. Cette démarche missionnaire « encourage les paroissiens et les aide à se mettre en marche ». Quant aux personnes qui sont loin de l’Église, certaines semblent « touchées par le courage de ces jeunes ».