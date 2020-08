Vidéo : Natasha Saint-Pier : « Je veux parler à l’âme des gens, pas qu’à leurs oreilles »

C’est reparti pour un tour. Sept ans après son premier album sur les poèmes de sainte Thérèse de Lisieux vendu à plus de 200.000 exemplaires, et deux ans après un second opus intitulé « Aimer, c’est tout donner » , Natasha Saint-Pier est de nouveau à l’affiche. Elle sort un nouvel album d’inspiration spirituelle le 14 août prochain, intitulé « Croire ». Au programme : des poèmes écrits par sainte Thérèse de Lisieux , mais également un texte de Mère Teresa et quatre chansons à la Vierge Marie.

« Ces femmes sont des guides », témoigne auprès d’Aleteia Natasha Saint-Pier, qui a donc décidé de faire une nouvelle fois dans le registre de la spiritualité. « Même si elles ont vécu il y a très longtemps, en particulier la Vierge Marie, elles ont en commun tout ce dont j’ai envie de parler dans cet album : cette force tranquille, cette capacité d’abnégation, de résilience, et cette force d’amour qui transporte », ajoute-t-elle. Pour l’occasion, la chanteuse aux plus de 47 millions de vues sur YouTube aura justement l’occasion de rendre hommage à la Sainte Vierge. Elle sera en concert le jeudi 13 août à Lourdes, devant une assemblée réduite à cause du coronavirus.