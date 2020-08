Tombée du Nid débarque dans Fort Boyard

Après l’association Lazare, défendue entre autres par le chanteur Vianney et Les Frangines, c’est au tour de Tombée du Nid de faire son apparition dans Fort Boyard, le jeu télévisé qui depuis maintenant 30 ans séduit de nombreux téléspectateurs. Le 22 août prochain, le chanteur Gus, l’animateur de télévision Julien Arnaud et toute leur équipe affronteront les épreuves du fort au nom de Tombée du Nid.

Fort-Boyard Hé ho, mes copains ?? On a un « p’tit Kruc à vous dire ❤️ » .. Euh En fait c’est un ÉNORME « kruc » 😃Et oui ! Tombée du nid passe à FORT BOYARD avec une équipe incroyable !! Alors suivez-nous bien et on vous en dira un peu plus chaque jour… France 2FortBoyard.net : tout savoir sur Fort BoyardFort-Boyard#TombéeDuNid #NouvelleDeDingue #RêvedEnfants #TombéeduNidPortéeAuFort #TêteDeTigres #UnPoussinSurLeFort #OnCroitRever #MercisNosParrains #MerciFrance2 #ÇaSwingici Geplaatst door Tombée du Nid op Donderdag 6 augustus 2020

Cette communauté, créée en 2013 sous l’impulsion de Clotilde et Nicolas Noël, rassemble des parents d’enfants dit « différents » et cherche à faire changer les regards sur le handicap et la fragilité. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Marie et Frédéric, tous deux adoptés par la famille Noël, annoncent cet « énorme “kruc” ». Rendez-vous donc samedi 8 août à 21h05 sur France 2. Et on espère que dans la salle du trésor, les boyards vont tomber à gogo.