Paris : une messe célébrée en mémoire des victimes du Liban

« Nous porterons un message de l’archevêque et nous dirons un petit mot d’amitié ». Tels sont les mots de Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui célébrera dimanche 9 août 2020 une messe, au nom de l’archevêque de Paris, à l’intention des victimes et blessés des terribles explosions qui ont secoué Beyrouth le 4 août 2020. Celle-ci aura lieu à 18h30 en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (Iarrondissement), devenu le lieu de la liturgie cathédrale de Notre-Dame de Paris depuis septembre 2019, en présence notamment du conseilleur de l’ambassade du Liban, et sera diffusée en direct sur la chaîne de télévision KTO

Face à cette situation dramatique, le recteur recommande aux chrétiens de « prier pour que l’on retrouve cette paix ». Se faire proche des victimes, souligne-t-il auprès d’Aleteia, c’est bien sûr prier pour elles, mais aussi de se joindre à des initiatives existantes. « À la fin de la messe, on termine toujours par une prière à Notre-Dame de Paris. Hé bien, ce sera à Notre-Dame du Liban« , conclut-il.