Prière à Notre-Dame du Liban

Lire aussi : Double explosion meurtrière à Beyrouth

C’est un nouveau drame qui vient endeuiller le Liban. Alors que le pays se trouve dans une situation économique et sanitaire dramatique , la double explosion qui a eu lieu ce mardi 4 août en fin de journée dans le quartier portuaire de Beyrouth a fait au moins une centaine de morts et plus de 4.000 blessés. Une situation douloureuse à laquelle chacun est invité à s’associer en priant Notre-Dame du Liban , patronne du pays, avec l’une des prières suivantes.

Cardinal Etchegary (15 août 2006)



Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.

Ils sont tes enfants, ceux qui sont brisés par la haine

et ceux qui apprennent à pardonner.

Ils sont tes enfants, ceux qui sont emmurés dans la peur

et ceux qui commencent à espérer. Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.

Si Dieu est le Père des commencements

tu es la Mère des recommencements.

Donne à ceux qui ont perdu le goût de vivre

la force de vivre encore plus pour les autres. Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.

Tu aides l’homme vieilli par le péché

à retrouver un coin fleuri de son enfance.

Tu aides l’homme révolté par la violence

à rendre à Dieu les armes de son destin. Notre-Dame du Liban, garde ton peuple,

garde-le libre, libre, libre,

dans l’intégrité de son corps et l’unité de son âme.

Pour la gloire du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,

Pour la gloire de ton divin Fils Jésus

Pour le service des peuples de l’Orient et de l’Occident. Que le Liban vive du Liban

Pour que le monde entier vive de la paix.

Amen

Saint Jean Paul II (1997)