Une prière pour être plus patient

Malheureusement, le manque de patience peut facilement nous mener à la colère et à l’abus d’autrui. Ce n’est pas spirituellement sain et nous distance de Dieu.

Pour acquérir la patience, la meilleure chose à faire est de demander l’aide de Dieu. Il vous donnera de nombreuses opportunités d’exercer votre patience, et il vous faudra être prêt. Vous trouverez ci-dessous une prière adaptée du Golden Manual, célèbre livre de prière aux États-Unis, que vous pourrez ajouter à votre prière quotidienne afin de demander à Dieu de vous faire grandir en patience.

Ô clément Rédempteur et Dieu infiniment patient. Je suis ahuri et déconcerté face à ton inlassable patience, toi qui attends toujours que l’on revienne à toi. Aide-moi à t’imiter et accorde-moi de grandir en patience dans l’adversité, conformément à ta sainte volonté. Je t’offre toutes mes souffrances, internes et externes, pour cette intention. Renforce ma faiblesse, confirme ma résolution d’être patient en tout temps. Je confie tout cela à ton cœur infiniment patient.