Quand la Vierge Marie rassemble littéralement deux communes des Yvelines

Un rayonnement officiel et républicain

Notre-Dame-de-la-Mer, c’est désormais ainsi que s’appelle cette nouvelle commune, qui rassemble Jeufosse et Port-Villez, deux villages situés à 16 kilomètres à l’ouest de Mantes-la-Jolie, aux confins du département des Yvelines, à la frontière normande. 668 habitants d’un côté, 244 de l’autre, la fusion de ces deux communes a été validée par les conseils municipaux respectifs et est entrée en vigueur via un arrêté préfectoral le 1janvier 2019 dernier. Les deux communes ainsi « unies » ont choisi comme nom commun, celui de la chapelle qui domine la vallée de la Seine.

La chapelle de Notre-Dame de la Mer attire régulièrement quelques centaines de pèlerins du coin, qui viennent remercier la Vierge d’avoir permis aux « Hommes de la mer », à deux reprises, de sauver la France de l’invasion. L’origine de ce pèlerinage remonte au IXe siècle, à l’invasion de la France par les Normands. La Seine permit aux Barbares de remonter jusqu’à Paris, et ils semèrent incendies, pillages et terreur sur leur passage. Les habitants de Jeufosse firent construire une petite chapelle dédiée à Notre-Dame-de-la-Mer et lui vouèrent un pèlerinage annuel, non interrompu, jusqu’à sa destruction par les Huguenots au XVIe siècle. Rebâtie au XVIIe siècle, vendue à la Révolution, ce n’est qu’en 1866 que le curé de Jeufosse pourra restaurer l’oratoire sur la colline, en l’honneur de Notre-Dame-de-la-Mer. Aujourd’hui, la chapelle sous bois et son Belvédère, avec son point de vue unique, attirent les touristes, comme les pèlerins, notamment le 15 août prochain, où Mgr Aumônier, évêque de Versailles, présidera le pèlerinage marial. Un réel rayonnement désormais officiel et républicain, puisqu’elle a donné son nom à une nouvelle commune unie.