L’incroyable histoire des églises flottantes de New York

Grâce à son emplacement et ses eaux peu profondes, le port de New York, plus que tout autre port américain, a accueilli des milliers de personnes et des tonnes de marchandises. Matériaux de construction, épices, textiles accostent ainsi dans le bas de Manhattan, dans une région qui deviendra plus tard le cœur de l’industrie financière mondiale. C’est aussi dans ce port que l’Institut ecclésiastique des marins de New York and New Jersey (CIS) a fondé la première église flottante.

L’institut a été fondée en 1834 par des marins afin de fournir des soins médicaux, une éducation et des services pastoraux aux marins. Il leur faut également un lieu de culte accessible et à proximité pour prier ! C’est ainsi qu’est née la toute première église sur barge : Notre Sauveur, une barge ancrée sur Pike Street, au sud de Manhattan. Elle va devenir rapidement une icône dans la ville, mais trente ans plus tard, elle sera abandonnée (en 1866) en raison de la décomposition de ses matériaux.

Une deuxième église flottante, l’église du Saint Consolateur, est construite à son tour en 1846 dans le West Side de Manhattan. En plus des services religieux réguliers, le sanctuaire met à la disposition des paroissiens une salle de lecture et un groupe d’écoute pour aider les marins ayant des problèmes d’alcool.

Contrairement aux églises terrestres, par définition, les églises flottantes se déplacent librement. Ainsi, pendant quelques décennies, l’église du Saint Consolateur va être déplacée à plusieurs reprises, d’un quai à l’autre, avant de trouver son emplacement définitif sur le quai de Hubert street. Les coûts d’entretien prohibitifs conduisent une nouvelle fois à l’abandon de cette deuxième église flottante en 1868.

Mais les Américains ne s’avouent jamais vaincus, alors un an plus tard, ils construisent une troisième église flottante, appelée, comme la première, l’église de Notre Sauveur, amarrée sur l’East River. Ce sera la troisième et dernière, le dernier office dans ce sanctuaire aura lieu le jour de Noël 1910.

L’histoire fascinante des églises flottantes est bien documentée dans les archives de l’Institut ecclésiastique des marins de New York and New Jersey, qui a numérisé des photos et des documents de l’époque. Ils témoignent que les églises flottantes de New York étaient « uniques parmi les structures ecclésiastiques du monde entier » (bien que les Cambodgiens, par exemple, soient assez fiers de leur église catholique flottante à Chong Kneas).

Ce « chauvinisme » n’est pas tout à fait exact car Big Apple n’était pas la seule ville des États-Unis où les croyants priaient sur l’eau. En effet, à la même époque, en 1848, l’Institut ecclésiastique des marins de Philadelphie a également construit une église flottante pour répondre au soucis des « rudes marins qui ne se sentaient pas à leur place dans une église avec des dames bien habillées »!

Découvrez les incroyables églises flottantes de New-York :