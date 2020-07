Fidesco s’apprête à envoyer 92 volontaires aux quatre coins du monde

Ils partent 92 mais par un prompt renfort… L’ONG de développement Fidesco s’apprête à envoyer 92 volontaires de solidarité internationale en mission aux quatre coins du monde. Ils seront officiellement envoyés ce samedi 1er août 2020 lors d’une messe célébrée par le père Benoît Guédas à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). Ils partiront au cours des prochains mois dans leurs pays de destination, dès que les conditions sanitaires propres à chaque pays le permettront.

Parmi eux, des couples comme Laëtitia et Gwenaël, qui s’envoleront direction Manille, et des célibataires, comme Éléonore, jeune infirmière qui s’apprête à faire ses armes en Guinée. Ils partent mettre leurs compétences au service de l’Église en vivant et en agissant avec les plus pauvres. En 2019, Fidesco comptait 240 volontaires sur le terrain en mission dans 24 pays d’Afrique, d’Amérique du sud et d’Asie.