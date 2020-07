Check le nouvel évêque !

Jusque-là curé à Brooklyn (New York, États-Unis), Mgr Kevin Sweeney a été nommé évêque de Paterson, dans le New Jersey, par le pape François. Il a été consacré et installé le 1juillet dernier devant une assemblée restreinte et, lors de sa première messe dans la cathédrale Saint Jean-Baptiste, a confié son ministère à Jean Paul II et Mère Teresa. Il a également affirmé qu’il dirigerait son nouveau troupeau avec « amour et conviction ».

Une velléité qui s’est exprimée très vite de façon et de façon concrète sur le parvis, comme le montre ce coude-à-coude amical spécial Covid-19 qu’il a échangé tout sourire avec une fillette. Hé oui, l’amour de Dieu passe aussi par le check !