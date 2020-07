Vaincre sa peur : les conseils de saint Ignace de Loyola

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Nous vivons des temps qui peuvent nous paraître étranges. Même si la perspective des vacances d’été apaise, permet de se ressourcer et de retrouver les petites joies de la vie , les inquiétudes d’une rentrée économiquement difficile et la menace d’une deuxième vague de pandémie sont sous-jacentes. Difficile en effet d’ignorer les informations alarmantes. Difficile alors de penser à autre chose et de ne pas se laisser emporter par moments dans la spirale des peurs.

Comment affronter ce temps plein d’incertitudes ? En redécouvrant saint Ignace de Loyola, l’auteur des Exercices spirituels. À partir de sa propre expérience de recherche de la volonté de Dieu dans sa vie, le fondateur de la Compagnie de Jésus donne plusieurs conseils d’une actualité étonnante. Ainsi, on peut apprendre avec lui comment trouver la sérénité, avec cette idée essentielle : chacun a la liberté de choisir comment il veut vivre l’épreuve. Et avec cette promesse en plus : Chacun peut en sortir victorieux.

Découvrez les conseils de saint Ignace de Loyola pour vaincre la peur de l’avenir :