Les derniers articles du projet de loi bioéthique examiné au pas de course

L'article 1er est adopté ! Nous autorisons l'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules.#DirectAN #PJLBioéthique pic.twitter.com/bLM1TLv4PG — Députés LaREM (@LaREM_AN) July 29, 2020

Les députés examinent, depuis mardi 28 juillet le projet de loi bioéthique en deuxième lecture, qui compte plus de 2.100 amendements. Ils ont pour le moment adopté l’article 1er du texte (66 pour et 27 contre) ouvrant la procréation médicale assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules.

Dans le détail, l’amendement autorisant le dispositif ROPA, qui permet aux femmes qui le souhaitent de porter un enfant conçu avec les ovocytes de leur partenaire et qui avait été ajouté au texte par la commission spéciale au début du mois, a été rejeté avec 31 voix pour et 78 voix contre. Le remboursement de la PMA pour toutes par la Sécurité sociale, supprimé par le Sénat, a été réintégré. Les députés ont également rejeté à nouveau la PMA post-mortem, avec les gamètes d’un conjoint décédé, ou l’ouverture de la PMA aux hommes transgenres.

Au troisième jour de l’examen, les députés ont voté l’article 2, ouvrant la possibilité d’autoconserver ses gamètes. A notamment été adopté un amendement de Jean-Louis Touraine afin d’ouvrir au secteur privé en cas de carence les activités d’autoconservation des gamètes.

L'amendement de Jean-Louis Touraine est adopté. Il permet par dérogation aux établissements privés à but lucratif de conserver des gamètes, si aucun établissement public ou privé à but non lucratif n'assure cette activité dans le département.#PJLbioéthique #PMA #directAN pic.twitter.com/CKrFjS8ozr — LCP (@LCP) July 30, 2020

Les députés ont ensuite adopté l’article 3 du texte visant à reconnaître les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en leur permettant d’accéder à l’identité de leur donneur sans revenir sur le principe d’anonymat du don.