Elle vient de réapparaitre. Le mystère de la croix du Pic Carlit

C’est sur le point culminant des Pyrénées-Orientales, le Pic Carlit, à 2.921 mètres d’altitude, qu’une magnifique croix de près de 100 kilos, vient d’être réinstallée à sa place d’origine, alors que l’ancienne avait été sciée et jetée dans le vide en 2018. Une opération conjointe de la mairie et du diocèse ? Aucunement ! C’est presque par hasard que les randonneurs de l’été ont découvert la croix neuve et solidement scellée dans la pierre. Aucune revendication, aucun hélicoptère pour hélitroyer l’objet, ce serait donc à dos d’hommes et de nuit que l’action aurait été discrètement menée.

Interrogé par nos confrères de France Bleu, le maire de la commune d’Angoustrine, Christian Pallares affirme n’être « au courant de rien et n’avoir reçu aucune demande d’autorisation ». Sur le site du diocèse, l’évêque de Perpignan, Mgr Norbert Turini confirme lui aussi n’avoir pas été informé. « J’apprends, ce 29 Juillet, que la croix détruite en Juillet 2018 au sommet du Carlit a été remplacée par une nouvelle quasi identique ». Il se réjouit néanmoins du geste, « il s’agit certainement de personnes meurtries par cette absence ancestrale profanée. Personnellement je trouve ce geste très courageux ».

De mémoire de guides de hautes montagnes, il y a toujours eu une croix sur ces sommets. Mais confrontés aux éléments naturels extrêmes à ces hauteurs, les anciens modèles s’abimaient régulièrement. C’est pourquoi en 2015, des militaires du centre national d’entrainement commando (CNEC) de Mont-Louis, avaient remplacé la croix vieillissante par une croix en métal d’1m40, montée par hélicoptère, après autorisations dûment demandées et acceptées. C’est cette croix qui, en 2018, a été découpée à la meuleuse et jetée dans le vide par des inconnus, provoquant à l’époque beaucoup d’émotion, d’autant que la Préfecture, l’armée et l’éveché avaient conjointement décidé de ne pas réinstaller de nouvelle croix, dans un esprit d’apaisement.

Vue depuis le Puig Carlit plus haut sommet des #pyreneesorientales … Le grand bol d’air ! pic.twitter.com/8V02jfIbUP — jbbacou (@jb_bacou) July 28, 2020

Le mal est donc réparé, grâce à de mystérieux et sportifs inconnus, qui permettent ainsi au Pic de retrouver sa croix, aux randonneurs de retrouver leur vue habituelle, et aux chrétiens d’espérer en la nature humaine !