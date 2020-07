Lire aussi : Dans 15 jours, le M de Marie sera à Paris

La route continue pour les pèlerins de la route OUEST (Lourdes-Pontmain-Pellevoisin) du M de Marie. Sur cette photo, ils viennent de quitter Candé (Maine-et-Loire) et se dirigent vers Challain-la-Potherie. De son côté, le cortège EST (La Salette-Rue du Bac-Pellevoisin) est attendu ce jeudi 30 juillet à la cathédrale de Sens, en Bourgogne, pour une grande veillée de prière. Après plus de 50 jours de pèlerinage, la motivation des pèlerins est décuplée : le diocèse de Paris a annoncé qu’il accueillerait la vierge pèlerine entre le 10 et le 15 août. Le point d’orgue de ces cinq jours « extraordinaires » à Paris sera bien sûr la fête de l’Assomption. Pour l’occasion, Mgr Michel Aupetit présidera la veillée du 14 août sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, et la messe du 15 août à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.