Vidéo : Génesis, 7 ans, héroïne du quotidien face à la pandémie de Covid-19

« Notre fille, avec ses petites mains, nous transmettait les médicaments et la nourriture qu’un voisin apportait à la porte, puis elle nous faisait un grand sourire qui pénétrait nos cœurs, doublant ainsi notre espoir de continuer dans la lignée de la vie ». Publiés dans le média bolivien El Duty, ces mots sont ceux des parents de Génesis Ágreda Castro, cette petite fillette de 7 ans qui est venue en aide à ses parents pendant toute la pandémie.

Lorsqu’elle a vu que ses parents avaient contracté le Covid, Génesis n’a pas hésité à faire tout son possible pour soulager leur quotidien. Cuisinière, infirmière, femme de chambre… elle a cumulé toutes les fonctions pendant plusieurs jours. Aujourd’hui, son témoignage touche énormément de Boliviens. Surtout depuis que son père, berger à Santa Cruz de la Sierra, dans le centre du pays, a publié un message de remerciement sur son compte Facebook. Depuis le début de la pandémie, leur ville fait partie des plus touchées. Plus de 34.000 personnes y ont contracté le virus. 1.200 personnes en sont mortes.