« Jesus is my airbag », le message réconfortant lu sur la route des vacances

Un van orange et blanc coquet aux rideaux bien tirés, le soleil qui brille, la route des vacances et… Jésus. Sur la lunette arrière de ce minibus photographié à Noirmoutier (Vendée) le 28 juillet 2020, on lit l’inscription « Jesus is my airbag » (Jésus est mon airbag) à côté d’une silhouette représentant le Christ de profil entouré d’une auréole. Il ne s’agirait pas de l’interpréter comme la possibilité de conduire dangereusement avec l’assurance d’échapper à une mort certaine en tombant dans les bras de Jésus. Mais plutôt de considérer le Christ comme ce coussin de sécurité qui vient amortir les chocs de la vie, nous protéger et nous sauver. Comme quoi, la route des des vacances est un terrain propice à l’évangélisation ! On attend maintenant l’autocollant « Jésus est ma ceinture de sécurité ».