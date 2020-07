Vivez une authentique retraite spirituelle depuis chez vous !

Pour vous accompagner spirituellement chaque jour, Aleteia a conçu avec Magnificat une authentique retraite spirituelle à vivre depuis chez vous, les vacances étant le meilleur moment pour la suivre seul, en couple ou en famille.

Inspirée par le dernier succès de librairie de Pierre-Marie Varennes, Osez entrer dans la vie éternelle, cette retraite vous propose de partir à la découverte de la beauté de votre raison d’être.

Ceux qui ont déjà fait cette retraite en attestent : c’est une vraie merveille qui transcende la vision que chacun se fait de sa propre destinée. Au plus profond de votre cœur va grandir la conscience de l’incommensurable beauté du dessein d’Amour éternel que Dieu projette sur votre existence.

Alors, pendant une semaine, pourquoi ne consacreriez-vous pas une heure par jour, pour méditer et contempler les mystères du Salut à travers de magnifiques textes spirituels et de splendides œuvres d’art musicales et picturales ?

Je m’inscris à cette retraite

Venez et voyez ! Essayez simplement d’entrer dans la première Heure. Vous verrez bien si vous souhaitez poursuivre…

Pour participer à cette retraite, il suffit de vous inscrire. Elle est entièrement gratuite. Jour après jour, pendant 7 jours, nous vous ferons parvenir par email les éléments dont vous avez besoin. Vous n’avez qu’à suivre l’itinéraire sur votre ordinateur ou votre tablette.

Pour commander l’ouvrage

Osez entrer dans la vie éternelle,

cliquez ici

* La retraite commencera effectivement le 5 août. Vous recevrez dès le 4 août un email pour vous y préparer.