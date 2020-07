Covid-19 : #Sendyourhug, le hashtag qui se soucie du sort des personnes âgées isolées

Une petite visite à tante Monique qui habite à 45 minutes de chez vous en transports en commun ? Vous n’imaginez pas le plaisir que vous lui ferez ! Lors de l’Angélus du 26 juillet 2020 , le pape François a invité les jeunes du monde entier à avoir un « geste de tendresse » à l’attention des personnes âgées, particulièrement frappées par l’isolement durant la pandémie de Covid-19. Chacune d’entre elles « est votre grand-parent ! Ne les laissez pas seules ! », a-t-il asséné. « Utilisez l’imagination de l’amour, téléphonez, faites des appels vidéo, envoyez des messages, écoutez-les et, là où cela est possible dans le respect des normes sanitaires, allez aussi les voir. Envoyez-leur un baiser. Elles sont vos racines ».

Dans la foulée, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a lancé une campagne intitulée « Les personnes âgées sont tes grands-parents », et a créé le hashtag #Sendyourhug afin de relayer l’appel du Pape. Pourquoi ne pas aller plus loin et partager sur les réseaux une photo du thé et des petits gâteaux que vous aurez partagé avec tante Monique – masqués, bien entendu ? Ainsi, vous montrerez que l’amour, c’est du concret, et avec un peu de chance, vous ferez même des émules.