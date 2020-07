Qui hérite du portefeuille de la famille au sein du gouvernement ?

Le gouvernement de Jean Castex est enfin au complet depuis dimanche 26 juillet avec la nomination de onze secrétaires d’État. Au sein du ministère de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran sera accompagné de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, de Sophie Cluzel, reconduite comme secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, de Laurent Pietraszewski pour la santé au travail, et d’Adrien Taquet déjà en charge de la protection de l’enfance qui voit son portefeuille élargi à la famille.

Âgé de 43 ans, Adrien Taquet, passé par les bancs de Sciences Po Paris, a été élu député de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine (Asnières et Colombes-Sud) avec l’étiquette de La République en Marche en 2017. « Ce portefeuille cohérent permettra de porter une politique qui accompagne les familles à toutes les étapes clés de la vie », s’est-il félicité dans un communiqué. « Le rapprochement de ces enjeux traduit également l’engagement du président de la République et du gouvernement de faire d’une politique de l’enfance et des familles volontaristes, le premier levier de lutte contre les inégalités de destin, en s’attaquant à la racine des mécanismes de reproduction de la pauvreté ».

Merci à @EmmanuelMacron et à @JeanCASTEX pour leur confiance renouvelée : notre engagement pour mieux protéger les enfants et mieux accompagner toutes les familles sera total pendant les 600 prochains jours. Mon communiqué 👇 pic.twitter.com/3fUGrWnFXY — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) July 26, 2020

Il souhaite déployer cette politiques sur trois axes : « renforcer la lisibilité, la force et la cohérence de la politique familiale en veillant à placer systématiquement les familles au centre de la politique publique », « accompagner les familles à toutes les étapes de la vie dès l’émergence du projet parental » et « développer une politique familiale universelle et inclusive au service de toutes les familles, qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque enfants et aux demandes de leurs parents ».