Ghjulia, 2 ans, « née avec un super pouvoir »

Aujourd’hui âgée de 2 ans et demi, la petite Ghjulia a fait une arrivée fracassante dans sa famille. C’est ce dont témoigne sa mère Adeline sur la page Facebook de Tombée du Nid, une association qui apporte un soutien aux familles qui accueillent des enfants atteint par un handicap. Prenant la parole au nom de sa fille, sa mère raconte leur aventure familiale, des examens prénataux sans encombre à sa naissance où « les médecins pensaient que j’avais un truc en plus », jusqu’à l’annonce de sa trisomie 21.

« Maman avait compris… Elle me tenait dans ses bras et ne cessait de me répéter “tu es ma vie, mon ange, même avec un chromosome en plus je t’aimerai toute ma vie et je t’apporterai tout ce dont tu auras besoin” ». Une annonce difficile pour la famille : « papa et maman étaient déboussolés, tristes, comme si le monde s’était écroulé, il a fallu passer par la phase de l’acceptation ». La rencontre avec d’autres parents d’enfants porteurs de trisomie les a beaucoup aidés et leur a montré « que tout était possible ».

Et la fillette de conclure sur une note joyeuse : « Mes parents disent que notre famille s’est agrandie mais aussi qu’elle s’est surtout enrichie. Ils voient la vie autrement, la différence leur a permis de s’ouvrir aux autres et de se recentrer sur les véritables valeurs que la vie peut nous offrir. […]. Ils ont d’ailleurs découvert mon autre secret, je suis née avec un super pouvoir : l’amour, je le donne sans retour ».