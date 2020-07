Vague d’actes anti-chrétiens aux États-Unis : « Répondre à la haine par l’amour »

Ce qui se passe actuellement aux États-Unis a de quoi inquiéter. Il y a d’abord eu, fin juin, une statue de saint Juniperro Serra qui a été prise pour cible en marge d’une manifestation antiraciste organisée à la suite de la mort de George Floyd . Mais ce n’est que le point de départ d’ une longue série : dans la nuit du 2 au 3 juillet, une statue de la Vierge Marie a été décapitée à Gary, dans l’Indiana. Mi-juillet, c’est une autre statue de la Vierge, située devant une église du diocèse de Boston, qui a été brulée. À peu près au même moment, une croix de la paroisse de sainte Bernadette à Rockford, dans l’Illinois, a été détruite à coups de marteau.

Et la liste ne s’arrête pas là : une autre statue de la Vierge, située cette fois-ci devant la Cathedral Prep, à New York, a été victime d’un acte malveillant, un individu y ayant ainsi inscrit le mot Idol. Plus récemment, le 18 juillet, dans l’église de Notre-Dame de l’Assomption à Bloomingburg, New York, un monument aux enfants à naître, décoré de versets du prophète Isaïe, a été détruit. Plus grave encore, l’église de Saint-Gabriel, à Los Angeles, l’une des plus anciennes des États-Unis, fondée en 1771 par saint Juniperro Serra, a été incendiée.

Des agissements qui ont poussé les évêques du pays a réagir. « Que ceux qui en sont à l’origine soient des individus en difficulté qui appellent à l’aide ou des personnes haineuses qui cherchent à intimider, ces actes sont les signes d’une société en besoin de guérison », ont écrit Mgr Thomas G. Wenki et Mgr Paul S. Coakley, respectivement présidents du comité épiscopal pour la liberté religieuse et du comité pour la justice interne et le développement humain, dans un communiqué condamnant ces violences. « Dans ces incidents où les actions humaines sont claires, les motivations ne le sont toujours pas », reconnaissent les évêques. « Alors que nous nous efforçons de comprendre la destruction de ces symboles d’amour et de dévotion désintéressés, nous prions pour tous ceux qui l’ont causée ».

Rappelant que les États-Unis traversent aujourd’hui « un conflit culturel extrêmement fort », les évêques assurent que « le chemin à suivre doit passer par la compassion et la compréhension que nous enseignent Jésus et Marie ». À leur suite, ils appellent chacun à « contempler plutôt que de détruire les images de ces exemples de l’amour de Dieu ». « En suivant l’exemple du Seigneur nous répondons à la confusion par la compréhension et à la haine par l’amour ».