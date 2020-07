Une prière pour être plus joyeux au quotidien

Si pour certains la joie est une expression naturelle, elle peut être difficile à vivre ou à exprimer pour d’autres. Pourtant, à la lumière de l’Évangile et à la suite du Christ, chacun est appelé à exprimer aux autres tout l’amour reçu de Dieu. De leur vivant, beaucoup de saints ont témoigné de cette évidence. Tout en cachant leurs combats spirituels, ils ont répandu leur joie et leur sourire afin de faire connaître et de partager cet amour divin. Mère Teresa en est un parfait exemple. « Chaque fois que vous souriez à quelqu’un, c’est un acte d’amour et un cadeau merveilleux », ne cessait-elle de dire.

Le pape François a également insisté à de nombreuses reprises sur ce point, notamment dans son exhortation apostolique, Gaudete et exsultate :

Ce qui a été dit jusqu’à présent n’implique pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d’espérance.

Alors pour témoigner de cet amour infini, voici une prière adaptée du Livre de prière des familles afin de demander l’aide de Dieu pour être plus joyeux et répandre son amour sur ceux que nous rencontrons chaque jour.

Cher Jésus,

Chasse pour toujours de mon cœur la tristesse et les mauvaises intentions. Rends moi joyeux, reconnaissant, et heureux à la lumière de ta grâce.

Car, Ô Dieu, si je reçois ta grâce, ne devrais-je pas être heureux et comblé ?

Ne devrais-je pas montrer que ton Esprit saint inspire et guide mon âme ? Qu’Il l’élève au-dessus des petits soucis quotidiens qui ne devraient jamais perturber ceux qui aspirent à te servir ?

Ô fais que la paix, la patience, la clémence et les autres dons du Saint-Esprit soient à moi : qu’ils guident et soulagent mon cœur, et élèvent ses aspirations bien au-dessus de ce monde vers toi, mon Dieu, qui est mon origine et mon espérance ultime.

Amen.

Lire aussi : Les dix attitudes à cultiver pour être dans la joie