Les meilleures ventes de livres de la semaine du 17 au 23 juillet

Le matin, sème ton grain, Eric de Moulins-Beaufort, MAME, juin 2020

Mame

Résumé : La prise de parole attendue sur la crise sanitaire de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France sous la forme d’une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Retrouvez-le en librairie.

Un été avec Pascal, par Antoine Compagnon, Ed. des Equateurs, juin 2020

Ed. des Equateurs

Résumé : A la suite de sa série d’émissions radiophoniques ayant donné lieu à « Un été avec Montaigne », l’auteur réitère l’exercice avec Blaise Pascal. Comme Montaigne, l’auteur des « Pensées » apparaît comme l’un des fondateurs de la modernité, s’intéressant tant à la question de la violence, de la vérité, de la tyrannie, ou encore du divertissement. Retrouvez-le en librairie.

Couples, Reveillez Votre Amour !, Robert Sarah, LIFE éditions, juillet 2020

Résumé : Des conseils pour faire renaître l’amour au sein des couples en invitant le Christ au centre de sa vie. Retrouvez ce livre en librairie.

L'or du temps, François Sureau, Gallimard, mai 2020

Gallimard

Résumé : Récit fleuve et tourbillonnant, L’Or du temps de François Sureau remonte la Seine de La Source à Paris en convoquant la grande et la petite Histoire. Entre fascination et reconnaissance, ce livre se lit comme un songe, une rêverie et constitue un vibrant hommage à la France, son histoire et sa culture. Retrouvez-le en librairie.

Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au nouveau monde, philippe de Villiers, Fayard, juin 2020

Résumé : Comme il le prophétisait au milieu des années 90, une « grippe de New Dehli est arrivée dans le Berry ». Dans son nouvel essai qui ressemble à un cri de colère, le chantre du souverainisme relate ses échanges avec le ministre Emmanuel Macron et expose son analyse du pouvoir, de la crise et de l’état de notre nation. Retrouvez-le en librairie.

Comment discerner, Pascal Ide, Éditions de l'Emmanuel, mars 2020

Résumé : Il est vrai de dire que chacun des livres du père Pascal Ide est un best-seller ! Cette fois-ci, son dernier livre sur le thème du discernement ne manquera pas, encore, de rejoindre la liste des grands succès de l’auteur qui, avec son talent narratif et son humour, nous aide ici à faire les bons choix au bon moment. Retrouvez-le en librairie.

La force dans l’épreuve, pape François, Bayard, (juillet 2020)

Résumé : Huit textes inédits prononcés par le pape François durant la pandémie de Covid-19. Il invite à envisager avec sérénité le futur, à assouplir les sanctions internationales, à alléger la dette des pays pauvres et à instaurer un cessez-le-feu mondial. Retrouvez-le en librairie.

Le premier jour de ma vie éternelle, Anne Kurian, Quasar, mai 2020

Quasar

Résumé : Marie-Lou est morte. Elle accède à l’au-delà et après diverses rencontres inattendues, doit passer par l’étape si redoutée du jugement. Un roman initiatique sur la mort et la vie éternelle. Retrouvez-le en librairie.

41 exercices d'hygiène spirituelle : sortir des impasses du développement personnel, Damien Le Guay, Salvator (mai 2020)

Résumé : Le développement personnel est à la mode. Mais de quoi la vie intérieure et la quête spirituelle peuvent-elle profondément se nourrir ? Damien Leguay, philosophe et éthicien, propose un ouvrage stimulant et très didactique sur un authentique hygiène intérieure. Son propos est notamment étayé par sa connaissance du monde monastique et de la profondeur spirituelle des pères du désert. Un outil nécessaire en ces temps confus. Retrouvez-le en librairie

François en poche : les pensées du pape François, Caroline Pigozzi, Cherche Midi, juin 2020

Résumé : Un éclairage bienveillant du pape François sur le christianisme et la foi proposant des repères à ceux qui en ont besoin. Il aborde notamment le bonheur, l’humilité, les migrations ou encore la paix. Retrouvez le livre en librairie.