Ce déodorant naturel découvert par sainte Hildegarde

Magdalena Kucova I Shutterstock fenouil, fennel

« Sous quelque forme que l’on consomme le fenouil, il rend gai, donne au corps une bonne irrigation sanguine, une bonne odeur et facilite la digestion… Chez celui qui mange quotidiennement du fenouil ou des graines de fenouil à jeun, les mucosités délétères et les substances putrides diminuent et il perd aussi sa mauvaise haleine », expliquait dans ses traités de médecine et de botanique sainte Hildegarde de Bingen, l’abbesse bénédictine du XIIème siècle, docteur de l’Eglise. En d’autres termes, il s’agirait du meilleur déodorant, 100% naturel, contre les odeurs corporelles et la mauvaise haleine. « Un litre de tisane de fenouil par jour vaut mieux que n’importe quel déodorant chimique », corrobore Wighard Strehlow, docteur en sciences et naturopathe dans son ouvrage très complet Guérir par l’alimentation selon Hildegarde de Bingen (Editions du Rocher). Si besoin, il ne vous reste donc plus qu’à tester une petite cure detox haute en fenouil pour embaumer votre été !

En pratique, pour une tisane, laissez infuser 1 à 3 grammes de graines séchées de fenouil dans 150 ml d’eau bouillante durant 5 à 10 minutes. Filtrez, et buvez en dehors des repas. Par ailleurs, en légume cru ou cuit, en tisane, huile ou comprimés, le fenouil constitue un remède universel pour soigner toutes les infections gastriques ou intestinales. En revanche, les femmes enceintes ou ayant eu un cancer hormono-dépendant (sein, ovaire ou utérus) ne doivent pas consommer de fenouil du fait de sa richesse en phytoestrogènes. Mais il est recommandé pour les femmes qui allaitent car il favorise la lactation.