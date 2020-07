La Turquie invite le pape François à venir visiter Sainte-Sophie

Après avoir rétabli le statut de mosquée à Sainte-Sophie le 10 juillet 2020 et alors que cette nouvelle est largement condamnée sur la scène internationale, le président turc Recep Erdogan a invité « tout le monde, y compris le pape François » à la cérémonie d’ouverture à la prière musulmane de Sainte-Sophie qui aura lieu le 24 juillet, a rapporté l’agence turque Anadolou ce 21 juillet. L’homme politique n’a pas précisé s’il s’agissait d’une invitation formellement envoyée par Ankara au souverain pontife ou d’une simple réaction à sa déclaration de l’Angélus du 12 juillet dernier, pendant lequel il avait affirmé être « meurtri » par la volonté du gouvernement turc de changer le statut de Sainte-Sophie. Le Saint-Siège, pour sa part, n’a pas confirmé l’information.

La décision du gouvernement turc d’ouvrir aux prières musulmanes l’ancienne basilique – jusqu’alors un musée – a provoqué un grand émoi dans la communauté orthodoxe et plus largement chrétienne, entraînant de nombreuses condamnations. La Grèce, opposée à la réouverture de la basilique stambouliote à la prière musulmane, a d’ailleurs demandé le soutien du Pape et l’a de plus officiellement invité à se rendre en Grèce.

Hagia Sophia est ouverte « à tous, croyants et non croyants », a affirmé le porte-parole à la chaîne américaine CNN. « Nous prenons des dispositions pour garantir que pendant les prières musulmanes, les mosaïques [chrétiennes] seront couvertes mais pas touchées ». La première prière officielle dans Hagia Sophia – connue par les musulmans sous le nom de “grande mosquée d’Ayasofya” – aura lieu le 24 juillet prochain.