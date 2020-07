Fort Boyard : cet été, une équipe va porter les couleurs de l’association Lazare

© Photo Laurent VU / FTV / ALP Lors de l"émission Fort Boyard du 8 août 2020, le chanteur Vianney et son équipe concourront pour l'association Lazare.

« Mon premier est… », « Félindra, tête de tigre ! », « La clef, la clef ! »… Les véritables aficionados auront reconnu ces quelques répliques cultes de Fort Boyard, jeu télévisé phare de l’été qui aura séduit des générations de jeunes téléspectateurs. Samedi 8 août prochain, ce sont des têtes bien connues qui franchiront les portes du fort pour faire leurs preuves et se frotter aux maîtres du temps : au côté de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et de Fabrice Snatoro, ancien champion de tennis, le chanteur Vianney ainsi que Jacinthe Madelin et Anne Coste, du groupe « Les Frangines », familières du grand public.

Les cinq candidats concourront pour Lazare. Cette association, qui met la rencontre au cœur de son projet, propose à de jeunes professionnels de partager des colocations avec des personnes du monde de la rue. Ils sont près de 200, en France et en Europe, à faire cette expérience de colocation solidaire. Rendez-vous donc samedi 8 août à 21h05 sur France 2. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !