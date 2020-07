Vous ne devinerez jamais la signification de ce mot de passe

Bonjour les cathos pic.twitter.com/oLHZbe8kr5 — Pierre Schneider (@Pierreschneider) July 19, 2020

Si vous avez bien dressé l’oreille pendant vos cours de physique-chimie au collège, vous vous souviendrez que chaque élément chimique comme l’hydrogène, l’hélium ou l’azote, est associé à un numéro atomique et à un symbole chimique. Que les non initiés se rassurent, on n’en dira pas plus.

Certains sont tellement accrocs qu’ils trouvent là de quoi s’amuser. Ainsi, dans un tweet, un internaute relaie une proposition de mot de passe original composé de huit numéros. À chacun d’entre eux correspond un symbole chimique. Mises côte à côte, les lettres qui composent les symboles forment les mots suivants : Salve Regina. Et d’autres combinaisons sont probablement possibles. Alors, envie de jouer à votre tour au catho alchimiste ?