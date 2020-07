Une prière parfaite pour passer de bonnes vacances en famille

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être patiente, compréhensive et douce, voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance ; que seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence. Ô Seigneur, revêts-moi de Ta beauté et qu’au long de ce jour je Te révèle. Amen.

S’il est bien un moment dans l’année où nous avons un peu plus de temps le matin, c’est bien pendant les vacances. Pourquoi ne pas tenter de le sanctifier en récitant une belle prière ? C’est en tout cas ce que ne manquait pas de faire sainte Thérèse d’Avila , première femme déclarée Docteur de l’Église, réformatrice des couvents carmélites et sainte patronne de l’Espagne. Une grande sainte mystique qui n’en demandait pas moins l’aide du Seigneur pour être aimable et joyeuse tout au long de la journée et « ne voir que le bien » dans chaque personne qui l’entourait. Un beau défi en ces premiers jours de vacances, pour lequel le Seigneur est prêt à nous aider, si tant est qu’on prenne la peine de le lui demander, en reprenant par exemple ces belles paroles de sainte Thérèse d’Avila :

Sainte Thérèse d’Avila a laissé de nombreux écrits mystiques pour nous aider à découvrir les voies de l’intériorité, le plus connu étant Le Château intérieur (1577).

