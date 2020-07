Émotion et désolation après l’incendie de la cathédrale de Nantes

Au moment de se réveiller ce samedi 18 juillet, nombreux sont les français qui ont cru revivre le terrible cauchemar du 15 avril 2019. Cette fois-ci, c’est un autre joyau de l’architecture gothique qui était menacé : la cathédrale de Nantes, dont le début de la construction remonte au XVè siècle.

Sur Twitter, le président de la République a publié un message de soutien aux sapeurs-pompiers dans la matinée : « Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs ».

Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2020

De concert avec le chef de l’État, plusieurs ministres ont eux aussi partagé leur émotion sur les réseaux sociaux. Jean Castex, accompagné du ministre de l’Intérieur et des Cultes Gérald Darmanin et de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, se sont rendus sur place en début d’après-midi. Ils ont eux-aussi exprimé leur reconnaissance envers les pompiers, dont l’action a probablement permis d’éviter des dégâts beaucoup plus considérables.

Merci et bravo ! pic.twitter.com/MaKzxSjChL — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 18, 2020

Grande émotion : incendie à la cathédrale de Nantes ! Ce joyau de notre patrimoine est à nouveau menacé. Je serai à Nantes dès cet après-midi. Le ministère de la Culture @MinistereCC et ses services sont d’ores et déjà entièrement mobilisés. #Cathedrale #Nantes — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) July 18, 2020

« Une épreuve que nous aurions aimé ne pas vivre de nouveau »

Sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux, cet évènement a immédiatement suscité une vague de réactions. « Une cathédrale incendiée est une épreuve que nous aurions aimé ne pas vivre de nouveau », a notamment déclaré l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit. Le président de la conférence des évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort, a de son côté exprimé sa « tristesse ».

Une cathédrale incendiée est une épreuve que nous aurions aimé ne pas vivre à nouveau. Je remercie de tout cœur les pompiers qui ont fait une nouvelle fois preuve de courage et prie pour eux ainsi que pour ceux, qui, à Nantes, catholiques ou non, sont touchés par ce nouveau drame — Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) July 18, 2020

J’apprends avec tristesse l'incendie de la cathédrale de Nantes. Je salue le travail des pompiers. Cet édifice qui exprime l'ame d'une ville, se trouve meurtri. Que la foi, l'espérance et la charité qui y sont signifiées nous fassent vivre toujours davantage! — Mgr de Moulins-Beaufort (@Mgr_EMB) July 18, 2020

Du côté politique ou culturel, plusieurs personnalités ont exprimé leur désarroi, voir leur colère.

La cathédrale de Nantes va-t-elle s’ajouter à la trop longue liste des profanations des lieux de culte chrétiens et les cimetières en France?

3 par jours sont vandalisés

j’ai demandé en 2015 et en 2019 une commission d’enquête

Pas de réponse

Encore ? https://t.co/IeNWCMP5E4 — Valérie Boyer (@valerieboyer13) July 19, 2020

Soutien et solidarité de Paris aux pompiers qui combattent actuellement avec courage l’incendie à la cathédrale de #Nantes. @Johanna_Rolland https://t.co/Y86H82sksS — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 18, 2020

Le cauchemar recommence https://t.co/mqDIf6JTuH — Stéphane Bern (@bernstephane) July 18, 2020