Angiolino, le vénérable qui offrait ses souffrances à Dieu malgré son amputation

Issu d’une famille modeste d’ouvriers de Cigole (Italie), Angiolino est un petit garçon vif, extraverti et charismatique. Depuis l’âge de ses 5 ans, il ne rate jamais la messe et n’a de cesse de convertir autour de lui des petits garçons de son âge, qui se rapprochent alors de l’Église avec une ferveur nouvelle. Il est également très marqué par la lecture de l’histoire des enfants de Fatima. Comme eux, il souhaite offrir ses prières et ses sacrifices pour la conversion des pécheurs. À l’âge de 12 ans, les médecins lui trouvent un sarcome osseux et doivent lui amputer la jambe. Il a beau être très jeune, il agit en héros et impressionne ses proches. Alors qu’il est transféré au bloc opératoire, une religieuse lui demande: « Angiolino, as-tu pensé à qui offrir ta souffrance ? « Oui », répond aussitôt le jeune garçon, « j’ai déjà tout offert à Jésus pour la conversion des pécheurs ».

Le lendemain de l’opération, il offre un bouquet de roses rouges au chirurgien qui l’a opéré : « Elles sont pour vous, en reconnaissance de ce que vous avez fait pour moi », dit-il en souriant. Angiolino passe ses journées à l’hôpital, à prier et à faire le bien pour les malades autour de lui. C’est à cette époque qu’il a rencontre les « volontaires diocésains du Centre de la Souffrance » et qu’il comprend qu’une personne malade doit offrir ses souffrances à Dieu, pour le bien des autres, avec joie et courage. Pour le postulateur adjoint de sa cause (initiée en 1999), Don Pietro Bonfadini, « l’événement tragique de son opération a été, pour Angiolino, le début d’une transformation intérieure rapide et prodigieuse ».

La conversion des protestants

Peu de temps après son amputation, alors qu’il est toujours en convalescence à l’hôpital, une religieuse lui demande de prier pour un protestant dans un état très grave qui doit être opéré le lendemain. Angiolino attend le soir, et dès que les lumières de sa chambre sont éteintes, il se lève de son lit et va passer la nuit par terre, à prier pour la conversion de ce malade. Le lendemain, celui-ci va être opéré avec succès et se convertira peu de temps après.

Avec sa maladie, Angiolino Bonetta va découvrir la beauté de la prière et apprendre à avoir recours à la Vierge du Rosaire. Il prie énormément et fait prier les gens autour de lui. Il en est ainsi jusqu’au 22 janvier 1963, date à laquelle il s’envole vers le ciel après une longue agonie.

Découvrez la prière écrite pour la béatification d’Angiolino Bonetta :