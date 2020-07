Une religieuse décorée au Kenya pour son action pendant la pandémie

Lorsqu’elle apprend l’instauration du couvre-feu fin mars, sœur Winnie Mutuku s’inquiète pour ses garçons, ceux qui sont sans-abris, et qu’elle a pris l’habitude de secourir en leur fournissant des repas et des moyens pour s’instruire. Au fil des mois, elle a patiemment tissé des liens assez proches avec ces jeunes, grâce à l’association Upendo Street Children (USC), crée par les sœurs de Saint Vincent de Paul, dont elle fait partie.

Que vont devenir ces adolescents âgés de 16 à

18 ans, qui vivent habituellement dans les rues de Kitale, une ville d’un peu plus de 100.000 habitants à l’est du

Kenya ? Dans l’urgence, sœur Winnie Mutukua retrouve leurs familles, et leur demande de les reprendre le temps de la pandémie.

Les deux tiers sont accueillis bon gré, mal gré. Mais il en reste dix, qui doivent se cacher la nuit en forêt…

Visites aux familles, distribution alimentaire…

Au plus fort de la crise, sœur Winnie s’adapte : masque sur le visage, elle visite les familles, leur apporte de la nourriture, tente de réconcilier les parents et les enfants. Dans la rue, elle garde le contact, distribue des repas trois fois par semaine, se préoccupe de la réinsertion et la formation professionnelle des garçons. Des petits pas indispensables en attendant la fin de la pandémie.

Surprise, elle accueille la décoration avec humilité

En apprenant par téléphone qu’elle est sur la liste des récipiendaires de la toute nouvelle décoration créée le 1er juin 2020 pour honorer les Kenyans qui « ont fait preuve d’un service exemplaire (…), d’un sens élevé du devoir civique », sœur Winnie tombe des nues. Elle déclare d’ailleurs au site d’information catholique Aciafrique : « C’était totalement inattendu. Nous ne faisons rien de spécial dans la rue avec les garçons. Tout ce que je fais en tant que Fille de la Charité ne mérite aucune reconnaissance de l’État. J’ai été très perplexe quant à savoir qui a donné mon nom au gouvernement. » La réponse importe peu. Pandémie ou pas, la charité demeure.