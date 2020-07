« Lourdes United », un premier e-pèlerinage suivi par des millions de personnes

Normalement, à cette période de juillet, le sanctuaire « grouille » de monde. Malades, pèlerins, accompagnateurs et touristes se pressent pour les processions et les prières. Si les pèlerinages classiques ne sont pas possibles à Lourdes cette année en raison de la pandémie de Covid-19, c’est un format inédit qu’a adopté le sanctuaire. Baptisé « Lourdes United « , le sanctuaire a organisé ce jeudi 16 juillet son premier e-pèlerinage, rassemblant ainsi quelque 80 millions de pèlerins du monde entier, ensemble, à une même date, pour se tourner vers la grotte de Massabielle.

Dès 7h ce jeudi matin, pour l’Angélus, les caméras se sont allumées pour ne plus s’éteindre de la journée permettant ainsi à tous ceux qui le désiraient de s’unir par la prière et de vivre ce riche temps de communion et de retrouvailles. En France l’événement a été retransmis par KTO TV, Radio Notre Dame, RCF, Radio Espérance, et Radio Présence, aux Etats-Unis par EWTN, en Amérique du Sud par ESNE TV, en Italie par TV 2000, et Vatican News en Inde par MADAH TV et Atmadarshan TV, en l’Allemagne, Autriche, et Suisse par K TV, au Royaume-Uni par Radio Maria, et en Indonésie par HIDUP TV.

Des chapelets récités en dix langues

Devant la grotte ce jeudi, se sont ainsi enchainés, toute la journée, les chapelets récités en tamoul, en vietnamien, en italien, en arabe, en portugais, en polonais, en allemand, en espagnol, en anglais puis en français. Quelles images extraordinaires et symboles forts que ces « je vous salue Marie » récités dans toutes les langues du monde. Apogée de cette journée, de 16h à 18h30, une émission en direct de la grotte, animée par la journaliste Charlotte Le Grix de la Salle et le recteur du sanctuaire Mgr Ribadeau-Dumas, a été retransmise simultanément… en dix langues !

Sanctuaire de Lourdes I Capture Facebook

La troupe de la comédie musicale Bernadette de Lourdes a accompagné cette émission en musique par des extraits de chansons, en alternance avec des témoignages de bénévoles, de prêtres, de laïcs ainsi que celui de sœur Bernadette Moriau, la 70e miraculée de Lourdes. En vidéo, Gad Elmaleh a tenu à faire son propre témoignage de sa découverte du sanctuaire. Le chanteur Grégoire, à l’origine de la comédie musicale de Bernadette de Lourdes, a quant à lui interprété en direct la nouvelle version de son tube « toi+moi », chanté en quatre langues, et qui correspond si bien à l’esprit d’entraide de Lourdes. Avant de conclure l’émission en direct, c’est le chanteur Vianney qui est apparu dans une vidéo pour apporter son soutien au sanctuaire de Lourdes, « cette terre d’espérance ».

Lire aussi : Gad Elmaleh sincèrement bouleversé par Lourdes

Ce tout premier pèlerinage mondial et virtuel aura donc permis à 80 millions de personnes de se tourner, une fois n’est pas coutume, vers la Vierge Marie et cette petite grotte de France. « Le monde a besoin de Lourdes » a ainsi résumé le recteur, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas.

En parallèle des retransmissions, une équipe de chapelains a été chargée de dialoguer en différentes langues sur les réseaux sociaux, « avec des prêtres qui répondent aux intentions de prières mais aussi, par exemple, aux interrogations sur les possibilités de pèlerinage à Lourdes ou à des questions sur la foi », a indiqué Mathias Terrier, le responsable communication du sanctuaire. Si l’événement a été particulièrement suivi à la télévision et sur les réseaux sociaux, il l’a aussi été par la prière avec plus de 200.000 messages de soutien et d’intentions de prières ont été adressés. Le montant des dons récoltés n’a pas encore été communiqué mais le sanctuaire espère pouvoir faire face au déficit de près de 8 millions d’euros qui s’annonce en 2020.

Découvrez aussi les premières images de Lourdes lors du déconfinement :